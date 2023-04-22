Geçen yıl da yaşanmış... Silivri'de mangal kömürü üretim tesisinde yangın!

Yayınlanma: 22.04.2023 - 11:44

Güncelleme: 22.04.2023 - 11:44

İstanbul'un Silivri ilçesinde mangal kömürü üretilen tesiste yangın çıktı.

GEÇEN YIL DA YANGIN ÇIKMIŞ!

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 07.00 sıralarında Gazitepe Mahallesi'nde 1500 metrekare alan üzerine kurulu mangal kömürü üreten tesiste çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine Silivri ve Değirmenköy İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken tesiste hasar oluştu.

Öte yandan aynı tesiste 2022 yılı Mayıs ayında da yangın çıktığı öğrenildi.