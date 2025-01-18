2024'te erkek bebeklerde en çok 'Alparslan', kız bebeklerde 'Defne' ismi tercih edildi

Yayınlanma: 18.01.2025 - 13:56

Güncelleme: 18.01.2025 - 13:56

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2024 yılında 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildi. Kız çocuklarında en çok ''Defne'' ismi, erkek çocuklarında ise en çok ''Alparslan'' ismi tercih edildi.

EN ÇOK DEFNE VE ALPARSLAN İSİMLERİ TERCİH EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 2024 yılında doğan bebeklere kız çocuklarında en çok 7 bin 661 ile Defne ismi, erkek çocuklarında en çok 8 bin 304 ile Alparslan ismi tercih edildi.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

''İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre, 2024’te 937 bin 369 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi.

15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti.

En çok tercih edilen isimlere bakıldığında kız bebeklerde Defne ismi 7 bin 661 bebeğe verildi. 7 bin 554 bebeğe Asel, 6 bin 722 bebeğe Zeynep, 5 bin 167 bebeğe Asya ve 4 bin 838 bebeğe Gökçe ismi konuldu.

Erkek bebeklerden ise 8 bin 304’üne Alparslan, 5 bin 796’sına Göktuğ, 5 bin 34’üne Yusuf, 4 bin 878’ine Metehan, 4 bin 349’una ise Ömer Asaf ismi konuldu.

Yavrularımızın bahtları açık olsun. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlatlar olsunlar inşallah. Hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum.''