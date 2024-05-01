Geçen yıl kendisini bıçaklayan kişiyi 1 yıl sonra öldürdü

Diyarbakır'da Orçun Kartal, geçen yıl bıçakla yaraladığı Y.Ö. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

DHA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 19:14
Geçen yıl kendisini bıçaklayan kişiyi 1 yıl sonra öldürdü
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Sur ilçesinde dün gece saatlerinde Oruç Kartal, gittiği kahvehanede bir yıl önce bıçakladığı Y.Ö. ile karşılaştı. Y.Ö., kaçmaya çalışan Kartal’a tabancayla ateş etti. Orçun Kartal yere yığılırken, Y.Ö. ise kaçtı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Oruç Kartal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Otopsinin ardından Kartal’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Sur ilçesindeki Mardin Kapı Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Y.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı. 


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