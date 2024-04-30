Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Türk vatandaşın Kudüs'teki bıçaklı saldırısına ilişkin açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail polisi tarafından Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde polise bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla öldürülen ve Türk vatandaşı olduğu ileri sürülen kişi hakkında açıklama yaptı.

ANKA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 18:24
Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Türk vatandaşın Kudüs'teki bıçaklı saldırısına ilişkin açıklama yaptı
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Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail polisi tarafından Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde polise bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla öldürülen ve Türk vatandaşı olduğu ileri sürülen kişi hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, “Konu Tel Aviv Büyükelçiliğimiz ve Kudüs Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Olay bütün boyutlarıyla araştırılmaktadır” dedi.

NE OLMUŞTU?

Bir Türk vatandaşı Kudüs'te bir İsrail polisini bıçakladı ve saldırının ardından Türk vatandaşı vurularak öldürüldü. Cumhuriyet'in Şanlıurfa İl Müftülüğü'nden edindiği bilgilere göre, İsrail polisi tarafından öldürülen Hasan Saklanan, Şanlıurfa'da imam olarak görev yapıyordu.


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