Türk vatandaşı Kudüs'te İsrail polisini bıçakladı... Cumhuriyet'e açıkladılar: İmam çıktı!

Yayınlanma: 30.04.2024 - 13:49

Güncelleme: 30.04.2024 - 16:11

Kudüs’te İsrail polisine saldırdığı ifade edilen Türk vatandaşı vurularak öldürüldü.

Habere göre, salı günü yerel saatle 12:30 sularında Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde meydana gelen terör saldırısı sonucunda Çiçek Kapısı yakınlarında bir güvenlik görevlisi yaralandı.

İsrail medyasına göre 34 yaşındaki Hasan Saklanan Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde İsrail polisine yönelik bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

İsrail’in resmi acil yardım ve kan bankası servisi Kızılkalkan tarafından yapılan açıklamada, olayda 18 yaşındaki bir kadın ile 30 yaşındaki bir polisin yaralandığı belirtildi.

İsrail polisi, 34 yaşında turist vizesine sahip saldırganın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini doğruladı. Polis memuru derhal yerel bir hastaneye tahliye edildi ve durumunun kritik olmadığı bildirildi.

İsrail medyasında Saklanan’ın dün Ürdün’den İsrail’e giriş yaptığı ifade edildi.

Cumhuriyet'in Şanlıurfa İl Müftülüğü'nden edindiği bilgilere göre, İsrail polisi tarafından öldürülen Hasan Saklanan, Şanlıurfa'da Kepez Mahallesi Camisi'nde imam olarak görev yapıyordu.

İsrail polisi, saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin kaldığı Doğu Kudüs'teki otele baskın düzenlerken olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü açıkladı.