‘Geçinemiyoruz’ eylemine katılan 10 kişiye dava açıldı
Tunceli'de 17 Aralık 2021 tarihinde yapılan "Artık Yeter Geçinemiyoruz" eylemine katılan 10 kişi hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçlamalarıyla dava açıldı.
17 Aralık 2021 tarihinde Dersim Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yapılan çağrıyla “Artık Yeter Geçinemiyoruz” eylemi yapıldı. Seyit Rıza Meydanı’nda yapılması planlanan etkinlik Tunceli Valiliği’nin yasaklama kararı nedeniyle polis tarafından engellendi. Eyleme katılan kitle ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Bunun üzerine Sanat Sokağına yürüyüş yapıldı ve açıklama burada gerçekleştirildi.
10 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI
Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı eyleme katılan 10 kişi hakkında dava açarak iddianame düzenledi. Dava açılan kişiler arasında Emek Partisi Tunceli il Başkanı Ergin Tekin, HDP eski İl Eş Başkanları Nurşat Yeşil, İbrahim Kasun, DİSK Genel İş Şube Başkanı Şükran Yılmaz, Gazete Patika muhabiri Hıdır Yıldız ve Munzur Çevre Derneği’nden Özkan Arslan da yer alıyor.
DAVA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜLECEK
İddianamede, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçlamaları yer alıyor. Açılan davanın ilk duruşması ise önümüzdeki günlerde görülecek.
İlgili Haberler
- Eskişehir'de 'Geçinemiyoruz' eylemine katılanlara soruşturma
- İzmir'de 'Geçinemiyoruz' mitingi: Yurttaşlar meydanı doldurdu
- Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda 'Geçinemiyoruz' mitingi
- Yurttaşların 'geçinemiyoruz' isyanı: Milletin anası ağlıyor!
- "Geçinemiyoruz" pankartını önce yasakladılar sonra para cezası kestiler
Video Haberler
- Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı
- Kahvehane tarandı: Yaralılar var
- Gaziantep’te 4 tüp patladı: Sokak savaş alanına döndü
- TEM'de otomobil, minibüse çarptı: 7 yaralı
- Kayseri'de yangın: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis
- İstanbul’da milyonluk gasp kamerada
- Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
- TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
- 15 yerinden bıçaklandı! Mahkemeden 'teşebbüs' kararı
En Çok Okunan Haberler
- Türk Telekom'da yeni yönetim belli oldu
- Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı
- İstismarcı öğretmene iyi hal indirimi
- Yılmaz Vural'a yanıt: Bizden 5 milyon TL talep etti
- Yıllık izin biriktiren işçiye kötü haber
- MHP'li başkandan istifa
- İnternet zammı 2 ay ertelendi: Yeni tarih verildi
- 'Ailesi ve devlet yalnız bıraktı, yargı konuyu kapattı'
- Ramazan ayının gözdesi 'hurma' cep yakıyor
- Tüketici kredisi alan ve alacak olanlar dikkat!