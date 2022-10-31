Lokman Hekim Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin kimdir?

31 Ekim 2022 Pazartesi, 14:35

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Gültekin atandı.

FATİH GÜLTEKİN KİMDİR?

Fatih Gültekin 1966 yılında Konya’da doğdu. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini 1990 yılında bitirdikten sonra, Konya Numune Hastanesi acil servisinde çalıştı. Bu dönemde Biyokimya doktorasını bitirdi. 1997 yılında Isparta’da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında Yardımcı Doçent, 2002 yılında ise Doçent oldu. 2007 yılında da profesörlük ünvanı aldı. Doçentlik yıllarında FULBRIGHT bursu kazandı ve araştırmalar yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. University of Texas Health Science Center at San Antonio'da melatonin hormonu ile ilgili araştırmalar yaptı ve gıda katkı maddeleriyle ilgili seminerler verdi. 2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyeliğine seçildi. 2015 yılında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı olarak atandı. Dekanlık yaptığı süreçte rektör yardımcılığı görevini de yürüttü. Tıp Fakültesi kurulum sürecinin başarıyla tamamlanmasını takiben 2017 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesine geçti.

International Journal of Health and Nutrition dergisinin baş editörlüğünü yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış ve kongrelerde sunulmuş, yüzün üzerinde çalışması vardır. Gıda katkı maddeleri özel ilgi alanı olup bu konuda yazılmış dört kitabı vardır.

FATİH GÜLTEKİN EVLİ Mİ?

Fatih Gültekin, evli ve dört çocuk babasıdır.

REKTÖRLÜĞE ATANDI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Gültekin, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Ahmet Kesik atandı.