Gediz’de feci kaza: Otomobilin çarptığı kadın öldü
Kütahya’nın Gediz ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Zekiye Akgün, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Hacıbaba Mahallesi yakınlarında, 4 Aralık Pazar akşam saatlerinde Kütahya’dan Gediz’e gelen K.K. yönetimindeki 43 LU 587 plakalı otomobil, Hacıbaba Mahallesi'nde odun taşımak için yolun karşısına geçmeye çalışan Zekiye Akgün’e (62) çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan Zekiye Akgün, asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin yaptıkları inceleme sonunda Zekiye Akgün’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Zekiye Akgün’ün cesedi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü K.K. gözaltına alındı.
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