Kahramanmaraş'ta bir kişi otomobilinde ölü bulundu
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir kişi otomobilinde ölü bulundu.
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, araçtaki Zaittin Kocaoğlu'nun (49) öldüğünü belirledi.
Kocaoğlu'nun cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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