Geleceğe ışık tutan aydınlanma bilgeleri İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk'u anıyoruz
Başyazarımız İlhan Selçuk ve çizerimiz Turhan Selçuk’u yitirişimizin 12. yılında, bugün, Hacıbektaş’taki gömütleri başında anıyoruz. Gazetemiz yazarı Miyase İlknur ve Şükran Soner'in hazırladığı, “Turhan-İlhan Selçuk’u Anarken” belgeseli, Cumhuriyet TV'de yayında...
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