Geleceğe ışık tutan aydınlanma bilgeleri İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk'u anıyoruz

Başyazarımız İlhan Selçuk ve çizerimiz Turhan Selçuk’u yitirişimizin 12. yılında, bugün, Hacıbektaş’taki gömütleri başında anıyoruz. Gazetemiz yazarı Miyase İlknur ve Şükran Soner'in hazırladığı, “Turhan-İlhan Selçuk’u Anarken” belgeseli, Cumhuriyet TV'de yayında...

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2022 Pazar, 09:22
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İlhan Selçuk Şükran Soner Turhan Selçuk
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