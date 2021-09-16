Laikliğe Çağrı Birlikteliği Ankara Heyeti’nden yurttaşlara çağrı

16 Eylül 2021 Perşembe, 11:25

Laikliğe Çağrı Birlikteliği Ankara Heyeti, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın laikliği hedef alan sözlerinin ardından laiklik karşıtı çağrılarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Erbaş’ın yargıdan eğitime, kültürden spora, sosyal medyadan ekonomiye kadar her alanda görüş bildirmesi eleştirilen açıklamada, “Diyanet; gericiliğin, bölücülüğün, köleciliğin finansörü ve koruyucusu olmuştur. Hiç kuşkumuz yoktur ki, Ayasofya’nın açılışında ve daha birçok fotoğrafta, din adamından çok kışkırtıcı gibi davranan Ali Erbaş’ın Yargıtay ve Adli Yıl açılışına çağrılması, dualar edilmesi laik-medeni hukuk yerine, şeriat hukukunun ikame edilmesi, Taliban’ın, IŞİD’in ayak sesleridir” denildi.

'SAHİP ÇIKMALIYIZ'

İktidarın laiklikle savaş içinde olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Diyanet, kuruluş amacından savrulup, Osmanlı Şeriye ve Evkaf Vekâleti haline gelmiştir. Bu nedenle daha gür ve kitlesel ses vererek, Taliban-IŞİD benzeri bir işgal yaşamadan önce, kazanımlarımıza sahip çıkmamız gerekmektedir. Elimizden alınmakta olan laikliğin kırıntılarına sımsıkı sarılmalı, gerekirse Anayasal bir hak olan laiklik adına sokağa çıkılmalıdır. Zira bizleri el kapılarında dilenmekten, mülteci durumuna düşmekten kurtaracak kavramın adı laikliktir. Grup olarak, geleceğimizden kaygılıyız. Laiklik karşıtı saldırılardan kaygı duyan yurttaşlarımızı, illerde benzer platformlarda buluşmaya, belli büyüklüğe ulaşılmasından sonra bir araya gelerek, çözüm aramaya davet ediyoruz.”