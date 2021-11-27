Gelecek Partili Özcan paylaştı: Ankara'da yağmur altında ekmek kuyruğu
Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Ankara'da yağmur altında Halk Ekmek önünde uzun kuyruklar oluşturan yurttaşların videosunu paylaştı.
Türkiye, ekonomik krizle birlikte art arda gelen zamlarla mücadele ediyor. Zamlardan en çok etiklenenler ise geçimini güçlükle idare eden yurttaşlar.
Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, yağmur altındaki yurttaşların oluşturduğu ekmek kuyruğunu paylaştı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özcan, Ankara Sincan'daki yurttaşların Halk Ekmek büfesi önünde sıraya girdiğini belirtti.
"Ülkenin dört bir yanında durum bu" diyen Özcan'ın paylaştığı videoda, yurttaşların yağmur altında uzun kuyruk oluşturduğu görüldü.
İşte o paylaşım:
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