Gelecek Partili Selim Temurci: 'AKP iktidarına 20 yıllık karanlık demek asla doğru değil'
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, canlı yayında gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'ın '20 yıllık karanlık' sözüne itiraz etti. Temurci, "20 yıllık karanlık olarak adlandırmak asla doğru değil" dedi. Temurci'nin açıklamasına Pehlivan sert yanıt verdi.
Halk TV'de yayımlanan Sansürsüz programında '20 yıllık karanlık' tartışması yaşandı. Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, AKP için '20 yıllık karanlık' ifadesini kullandı.
Programın konuklarından eski AKP İstanbul İl Başkanı ve şu an Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Selim Temurci ise Pehlivan'ın bu ifadesine itiraz etti.
Temurci, ''20 yıllık bir karanlığı kabul etmiyorum. Bir bölümde bizi yavaş yavaş karanlığa götürdüklerini, bizim aile içerisinde o karanlıkla mücadele ettiğimizi, bunun artık o karanlık tünelden çıkmayacağını düşündüğümüz için ilişkimizi kestiğimizi düşünüyoruz. 20 yıllık karanlık olarak adlandırmak asla doğru değil'' ifadelerini kullandı.
PEHLİVAN'DAN SERT YANIT
Temurci'nin sözlerine gazetemiz yazarı Barış Pehlivan sert yanıt verdi. Pehlivan, ''Sizin aile içi kavgalarınız sırasında 2011'de hapse girdim. Sizlerin desteğiyle hapse girdim, 19 ay hapis yattım. Sizler de benim terörist olduğumu, hapis yatmam gerektiğini söylediniz parti olarak. O yüzden benim için 20 yıllık karanlıktır. Ben o 20 yılın karanlığında 19 ay Silivri'de "terör örgütü üyesi" olarak suçsuz yere hapis yattım. Suçsuz yere yattım'' dedi.
Video Haberler
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
-
- 51 yıldır tek bir şey satamadı!
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- Kar yağışı için saat verildi
- Kurtuluşu da çöküşü gibi...
- Destek istedi; umduğunu bulamadı
- Anketlerde 'Cumhur'a soğuk duş
- Adana Demirspor yara aldı!
- 'AKP’den kopuşları' eleştirdi; anında sildi
- İstanbul'da ünlü modele cinsel saldırı
- Yeni 'mücadele' arkadaşlarını iyi tanı Çelebi!