Gelecek Partili Selim Temurci: 'AKP iktidarına 20 yıllık karanlık demek asla doğru değil'

23 Ekim 2022 Pazar, 23:06

Halk TV'de yayımlanan Sansürsüz programında '20 yıllık karanlık' tartışması yaşandı. Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, AKP için '20 yıllık karanlık' ifadesini kullandı.

Programın konuklarından eski AKP İstanbul İl Başkanı ve şu an Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Selim Temurci ise Pehlivan'ın bu ifadesine itiraz etti.

Temurci, ''20 yıllık bir karanlığı kabul etmiyorum. Bir bölümde bizi yavaş yavaş karanlığa götürdüklerini, bizim aile içerisinde o karanlıkla mücadele ettiğimizi, bunun artık o karanlık tünelden çıkmayacağını düşündüğümüz için ilişkimizi kestiğimizi düşünüyoruz. 20 yıllık karanlık olarak adlandırmak asla doğru değil'' ifadelerini kullandı.

PEHLİVAN'DAN SERT YANIT

Temurci'nin sözlerine gazetemiz yazarı Barış Pehlivan sert yanıt verdi. Pehlivan, ''Sizin aile içi kavgalarınız sırasında 2011'de hapse girdim. Sizlerin desteğiyle hapse girdim, 19 ay hapis yattım. Sizler de benim terörist olduğumu, hapis yatmam gerektiğini söylediniz parti olarak. O yüzden benim için 20 yıllık karanlıktır. Ben o 20 yılın karanlığında 19 ay Silivri'de "terör örgütü üyesi" olarak suçsuz yere hapis yattım. Suçsuz yere yattım'' dedi.