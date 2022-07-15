HKP’den Sedat Peker’in ‘kayıp silah’ iddiasını doğrulayan Selim Temurci’ye suç duyurusu

15 Temmuz 2022 Cuma, 10:52

Eski AKP İstanbul İl Başkanı ve şu an Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Selim Temurci, 15 Temmuz’daki kayıp silahlar hakkında, “Sevdiklerimi korumak için susuyorum” açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz hafta Halk TV’de Şule Aydın’ın sunduğu Kayda Geçsin programına konuk olan Temurci, “15 Temmuz’da sokağa çıkın dediğim ve kanını döken insanların hukukunu korumak, sevdiklerimin hukukunu korumak, onları aç kurtların önüne atıp işini aşını kaybetmelerini engellemek için mecburen bu konuda susmak zorunda olduğumu söyledim” ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Aydın’ın, organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker’in açıklamalarıyla bir kez daha gündeme gelen 15 Temmuz’un ‘kayıp silahlar’ konusuyla ilgili, “Ne kadar daha bu konuda susacaksınız?” sözleri üzerine Temurci, seçim gecesi bildiği her şeyi anlatacağını söylemişti. Temurci açıklamasının devamında, “Ben Demirkilise’nin orada, Sedat Peker’in iddia ettiği üzere o silahların ilgili kişilere teslim edildiğine artık yüzde yüz inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Temurci’nin açıklamaları üzerine Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti.

TEMURCİ’YE ‘SUÇU BİLDİRMEME’ SUÇLAMASI

HKP avukatları, Selim Temurci hakkında, “şüphelinin bulunduğu görev nedeniyle kamu görevlisi olması ve olaylar gerçekleşirken zimmet, silahlı örgüt, silah sağlama ve suç için anlaşma suçlarını bilmesine rağmen ‘suçu bildirmeme’” suçunu işlediğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, Temurci hakkında soruşturma yapılması, iddianame düzenlenerek yargılanması talep edildi.

“CUMHURİYETİN SAVCILARI OLDUĞUNUZU NE ZAMAN HATIRLAYACAKSINIZ?”

Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Ayça Okur açıklama yaptı.

Okur, “Değerli halkımız, iki gerici gücün AKP ve FETÖ’nün Laik Cumhuriyetin ganimetlerini paylaşmak için tutuştukları savaşın, 15 Temmuz’un yıldönümü bugün. Başından sonuna planlı bir hareket olan bu kapışma, Tayyip Erdoğan’ın deyimiyle Allahın lütfu değil, ABD-AB emperyalistlerinin AKP’gillere ve reisine verdiği son fırsattı” dedi.

Sedat Peker’in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun AKP Gençlik Kolları’na kayıt dışı silahlar verdiği açıklaması üzerine daha önce iki ayrı suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatan Okur, “İki suç duyurumuz halen açık. İncelemede. Bu da üçüncü suç duyurumuz” dedi.

Okur açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Selim Temurci, Sedat Peker’in kayıp silahlar ve dağıtılan kaleşnikof silahlarla ilgili açıklamalarını doğruluyor. ‘Bizim arkamızdan dolanıldı’ diyerek kendini de kurtarmak istiyor. Ancak asıl olarak yeni siyasi partisinin ve üyelerinin siyaset yapmasına engel olunmasını, işlerinden, aşlarından olmalarını vatanın, ülke menfaatinin üstünde tutarak, siyasi çıkar amaçlı olarak seçime 3-4 ay kala açıklayacağı bilgiler olduğunu itiraf ediyor.

“YARIN BU DOSYALAR ARŞİVDEN ÇIKINCA NE OLACAK?”

Biz de soruyoruz savcılara, Selim Temurci’de bilgiler var. Söylemiyor. Vatan elden gidiyor. Daha ne zaman Cumhuriyetin savcıları olduğunuzu hatırlayacaksınız? FETÖ’nün savcıları gitti. AKP’gillerinkiler de gidecek çok açık. Bu suç duyurularını yapan Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanına da, hazırlayan HKP avukatlarına da soruşturma açmak kolay şimdi. Ya yarın bu dosyalar arşivden çıkınca ne olacak?

İşte Halkın Kurtuluş Partisi olarak; gün gelip devran dönünce, gücünü vicdanlarından ve hukuktan alan savcılar-hâkimler mahkeme kürsülerinde yerlerini alınca, arşivden çıkacak bir dosya daha hazırladık. Recep Tayyip Erdoğan ve diğer AKP’giller gibi siyasi çıkar güden, yandaşlarının çıkarını koruyormuş gibi görünerek suçlar ve suçlular hakkında açıkça bilgi sahibi olmasına rağmen bunu gizleyen Selim Temurci hakkında, TCK md. 279’da düzenlenen suçu bildirmeme suçunu işlediği için suç duyurusunda bulunduk."