Yayınlanma: 03.02.2025 - 10:52

Güncelleme: 03.02.2025 - 10:52

"Savcıyı tehdit etmek" ve "bilirkişiyi ifşa etmek" suçlamalarıyla geçtiğimiz cuma günü iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermeye giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çıkışında Çağlayan Adliyesi'nde miting düzenlemişti. Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik de binlerce kişinin katıldığı mitinge giderek, İmamoğlu'na destek vermişti. Peki, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik kimdir? Ali Rıza Abdik neden görevden alındı?

ALİ RIZA ABDİK KİMDİR?

Ali Rıza Abdik, 1984 yılında Samsun'da doğdu. Eğitimini Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde İç Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Meslek hayatına özel sektörde inşaat ve akaryakıt alanlarında çalışarak başladı. Siyasi kariyerine AKPFatih İlçe Başkanlığı Mali İşler Başkan Yardımcısı olarak adım attı. AKP'den 2011 yılında milletvekili adayı oldu.

ALİ RIZA ABDİK NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Mitingden bir gün sonra Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, Abdik'in, il başkanlığı görevinden ayrıldığı duyuruldu. Açıklamada, Abdik'in "yoğun iş temposu nedeniyle" görevi bıraktığı bildirildi.

“YOĞUN İŞ TEMPOSU…”

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İl Başkanımız Ali Rıza Abdik, 13 Haziran 2024'ten bu yana yürüttüğü il başkanlığı görevini, yoğun iş temposu nedeniyle bugün sona erdirerek geleceğe ışık tutacak çınar yaprağı sancağını Genel Başkan Yardımcımız ve İl Koordinatörümüz Mehmet Bekhan'a devretmiştir" denildi.

T24’ün aktardığına göre, Ali Rıza Abdik'in, İmamoğlu'nun mitingine katıldığı için Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından görevden alındığı iddia edildi.