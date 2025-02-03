Yayınlanma: 03.02.2025 - 10:22

Güncelleme: 03.02.2025 - 10:22

Atatürk Kültür Merkezi'ni tasarlayan mimar Murat Tabanlıoğlu, geçen Ağustos ayında asistanı Tuba İnan ile yeni bir aşka yelken açtı. 64 yaşındaki Murat Tabanlıoğlu ve Tuba İnan çifti evlenmeye hazırlanıyor. Peki, AKM'nin mimarı Murat Tabanlıoğlu kimdir? Murat Tabanlıoğlu kaç yaşında, nereli evli mi?

MURAT TABANLIOĞLU KİMDİR?

Murat Tabanlıoğlu, 1960 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Mimar Hayati Tabanlıoğlu’dur. 1978 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 1950 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1986-1990 yılları arasında Prof. Anton Schweighofer ve Mimar Stanzel’in Viyana’daki bürolarında çalıştı.

1990 yılında babası ile birlikte Tabanlıoğlu Mimarlık Şirketi’ni kurdu. Gerek yurtiçi gerek yurtdışında pek çok prestijli projeye imza attı. Çalışmalarında, aralarında TMMOB Yapı Dalı Başarı ödülü ve Dubai'de Cityscape Architectural Review yarışmalarında aldığı iki büyük ödül bulunmak üzere birçok ödül aldı.

Bilgi üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde mimari stüdyo dersi veren Murat Tabanlıoğlu 1991 yılından beri yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli konferanslar veriyor.

AIA, WAF gibi uluslararası yarışmalarda juri üyeliği yapan Tabanlıoğlu, 2013 yılında Ağa Han Ödülleri master juri üyesi oldu. Aynı zamanda 14’ncü Uluslararası Mimarlık Sergisi, Venedik Bienali’nde ilk kez yer alan Türkiye Pavyonu’nun küratörlüğünü üstlendi.

MURAT TABANLIOĞLU'NUN ÖZEL HAYATI

2015 yılına kadar 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in torunu Melkan Gürsel ile evli kaldı.

2015 yılında eşi Melkan Gürsel’den boşanan ünlü mimar, Nina Öğer ile uzun soluklu bir ilişki yaşamıştı. Tabanlıoğlu bu 9 yıllık ilişkinin sonlanması ardından ünlü mimar, yeni sevgilisi ve asistanı, Tuba İnan ile evlenme kararı aldı.

MURAT TABANLIOĞLU’NUN PROJELERİ

Murat Tabanlıoğlu, Türkiye’nin en tanınmış mimarlarından biri olup, birçok önemli projeye imza atmıştır.

Bazı önemli projeleri şunlardır;

İstanbul Sapphire (2011)

Marmara Forum AVM ve Ofis Kompleksi (2010)

ODTÜ Öğrenci Merkezi Binası ve ODTÜ Meydanı Mimari Yarışma Projesi - 2. Ödül (2010)

Zorlu Center, Zincirlikuyu, İstanbul (2007)

Kanyon Konut Ofis ve Alışveriş Merkezi (2006)

Premium Rixos Otel (2004)

Çarşı Mağazası Konsept, İç Mimari Projesi, Profilo İş Merkezi (2002)

Dalaman Uluslararası Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali Yarışma Projesi (1999)

İngiltere Başkonsolosluğu Restorasyon ve Yeniden Kullanım Projesi (1998)

Ankara TBMM İç Dekorasyon Yarışma Projesi (1995)