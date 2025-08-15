Gelecek Partisi’nden ithalata tepki: 'Çiftçi üretiyor, kazanan ithalat lobisi'

Cumhurbaşkanı kararıyla 14-31 Temmuz arasında sıfır gümrük vergisiyle 500 bin ton mısır ithalatı yapıldı. Hasat zamanı yapılan ithalatın çiftçinin emeğini hiçe saydığını söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahir Sayın, “Çiftçi üretiyor ama kazanan ithalat lobisi oluyor. Bu mısırlar ya çoktan yoldaydı ya da limanlarda bekliyordu. Bu kararın hesabını çiftçi değil, bu kararı alkışlayanlar verecek” tepkisini gösterdi.

14 Temmuz 2025 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile 500 bin ton mısırın 31 Temmuz’a kadar sıfır gümrükle ithalatına izin verildi. Karar tartışma yaratırken konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahir Sayın, bu kadar kısa sürede ithalatın teknik olarak mümkün olmadığını söyledi. Sayın, “Bu mısırlar ya çoktan yoldaydı ya da limanlarda bekliyordu” tepkisini gösterdi.

AYLAR ÖNCESİNDEN PLANLANAN SEVKİYAT

Mısır miktarı ve ithalatın yapıldığı zamana dikkat çeken Mahir Sayın, “Bu miktarda ürünün bu kadar kısa sürede ithalatının yapılması mümkün değil. 500 bin ton mısır, 50 bin ton kapasiteli 10 büyük yük gemisine denk gelir. Sevkiyat aylar öncesinden planlanır. Uluslararası piyasalarda ihale, liman rezervasyonu ve gümrük süreçleri en az 2-3 ay sürer. 14 Temmuz’da alınan kararın 31 Temmuz’da bitmesi fiilen imkansıza yakın” dedi.

‘ÜRETİCİYE SIRT DÖNMEK, GELECEĞE İHANETTİR’

Sayın, kararın yerli üreticiyi olumsuz etkilediğini belirterek, “Yerli üreticiye sırt dönüp kapıları ithalata açmak toprağımızı, geleceğimizi ve bağımsızlığımızı ithalat lobisinin insafına bırakmaktır. Bu milletin karnı, lobilerin kârı için aç bırakılmayacak” ifadelerini kullandı. Sayın, kararın Türkiye’deki gıda güvenliğini tehlikeye attığını da sözlerine ekledi.

‘İTHALAT LOBİSİ ALIN TERİNDEN DAHA GÜÇLÜ’

Hasat zamanı yapılan ithalatın çiftçinin emeğini hiçe saydığını söyleyen Sayın, “Bu ülkenin çiftçisi alın teriyle, toprağıyla, güneşiyle üretiyor. Ama görüyoruz ki alın terinden daha güçlü olan tek şey, ithalat lobisinin masaları. Buradan açıkça söylüyorum: Bu kararın hesabını çiftçi değil, bu kararı alkışlayanlar verecek. Üretimi bitirip, ithalata bağımlı hale getiren hiçbir irade tarih önünde aklanamayacak” diyerek sorunun sadece mısır olmadığını, Türkiye’nin ithalata bağımlı bir ülke olma yolunda ilerlendiğini vurguladı.