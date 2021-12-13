Gelecek Partisi'nden 200 kişi istifa etti

13 Aralık 2021 Pazartesi, 09:30

Diyarbakır’da 200 kişi, Gelecek Partisi'nden istifa ederek AKP'ye katıldığı iddia edildi. AKP İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende AKP Diyarbakır milletvekilleri ve MKYK üyeleri, yeni üyelere rozetlerini taktı.

"OMUZ OMUZA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Aydın, “Bugün burada AK Parti ailemizin, Diyarbakır teşkilatımızın daha güçleneceği, daha güzelleşeceği bir programla bir aradayız. Partimize katılım konusunda bizlerle istişare eden değerli arkadaşlarımızın ki, birçoğu bizimle beraber partimizde gönüldaşlık etmiş olduğumuz kardeşlerimiz başka bir partiden tekrardan evlerine, yuvalarına dönmüş oldular. Biz, bugün bu arkadaşlarımıza, kardeşlerimizle yine aynı çatı altında kucaklaşıyoruz. Bundan sonrası içinde beraber, omuz omuza sahada hem Diyarbakır’ımızın güzelleşmesi için, kalkınması için, gelişmesi için hem ülkemizin refahı, huzuru ve mutluluğu için kaldığımız yerden mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepiniz aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz” dedi.

Törene AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, MKYK üyeleri Alaattin Parlak, Suna Kepolu Ataman ve partililer katıldı.Düzenlenen törenle AKP'nin yeni üyelerine rozetleri takıldı.

GELECEK PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mente ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Bu sayıda bir istifa kesinlikle olmamış" diyen Mente şöyle devam etti:

"Gelecek Partisi Diyarbakır İl Başkanlığından bu sayıda bir istifa kesinlikle olmamış, tam tersine 12 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında üye sayımız 102 kişi artmıştır.

Ayrıca, Diyarbakır ilimizden Yargıtay üzerinden üyelik işlemleri devam eden 150 kişi bulunmaktadır"