13 Aralık 2021 Pazartesi, 09:16

HDP'li eski milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen HDP'den istifa edeceğini açıkladı.

Ayhan Bilgen, Habertürk TV’de Muharrem Sarıkaya’nın sunduğu programın canlı yayın konuğu oldu. HDP'den 1-2 gün içerisinde istifa edeceğini açıklayan Bilden, "Bunu tabi ki bir siyasi nezaket üslubu içerisinde vermeyi tercih ediyorum. Hem yürüttüğüm çalışmaların daha verimli olması için hem de bulunduğum zeminde iyi niyetle ve toplumsal kaygılarla yürüttüğüm tartışmalar başka gerilimlere sebebiyet veriyor” dedi.

Ayhan Bilgen, yeni parti kurup kurmayacağı konusunda “Bizimki bir siyasal arayış. Türkiye’nin ihtiyacı var. Bunun partiye dönüşüp dönüşmeyeceği kararını ne ben ne de arkadaşlarım verebilir. Bu toplumsal taleple ilgili birşey. Burada eğer bir boşluğu doldurabiliyorsanız, gayet tabi ki sorumluluktan kaçmayız” dedi.

'MUHAFAZAKAR KÜRTLER' VURGUSU

Bilgen, sunucu Sarıkaya’nın “HDP daha sola yakın bir parti. Sizin de HDP benzeri ama sağa yakın benzeri, muhafazakar tutumla hareket eden bir partileşme hareketinizden söz ediliyor. Bu doğru mu?” sorusu üzerine “Muhafazakar Kürt seçmenle ilgili yapılan araştırmalarda, arayışın büyük olduğu gözüküyor. Bu kesimin arayışı önemli bir arayıştır bence” dedi.

Bilgen'in bunun üzerine “Yani HDP ile AK Parti arasında bir yerde mi olacaksınız?” diye soran Sarıkaya'ya yanıtı ise “Asla iki partinin arasında bir pozisyon tarif etmek istemem. Ben daha esasa dair bir söz söylemeyi tercih ediyorum. Bunun artık yeni kuşaklar için hiçbir şey ifade etmediğini düşünüyorum. Biz kendimizi bir demokrasi hareketi, özellikle yoksulluk ve gelir dağılımı çarpıklığının Türkiye’nin geleceğinde çok önemli bir kırılma doğuracağını bilerek bir sosyal adalet hareketi olarak tarif etmeyi daha çok önemsiyoruz” şeklinde oldu.