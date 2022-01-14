Gelecek Partisi’nden 'acil toplantı' sonrası Selçuk Özdağ açıklaması

14 Ocak 2022 Cuma, 22:29

Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu, parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldığının duyurulmasının ardından bugün acil olarak toplantıya çağrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri hakkındaki sözleri nedeniyle re'sen soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Başkanlık Kurulu toplantısının ardından şu açıklama yapıldı:

“Parti Başkanlık Kurulumuz bugün özel gündemle acilen toplanarak Genel Başkan Yardımcımız Sayın Selçuk Özdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına resen açılan soruşturmayı görüşmüştür.

Genel Başkan Yardımcımız Sayın Selçuk Özdağ, 10 Ocak 2022’de Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Yeniçağ Gazetesini gerçekleştirdiği ziyarette kendisine yöneltilen soruya Anayasa’nın ilgili maddesini hatırlatarak cevap vermiş ve Anayasaya aykırı bir uygulama yapıldığı takdirde buna siyasetin doğası gereği tepki gösterileceğini ifade etmiştir.

“HUKUKİ ZORLAMALAR OLDUĞU AÇIK”

Parti Başkanlık Kurulu olarak, anayasal bir hak olan ifade özgürlüğünü kullanan Sayın Özdağ’a tam desteğimizi kararlılıkla vurgularız. Daha önce de Genel Başkan Yardımcımız Sayın Selim Temurci’ye yapıldığı gibi, gözdağı vermek amacıyla soruşturmaların ve davaların hukuki zorlamalar olduğu açıktır.

Bu hukuki zorlamalar ve Sayın Selçuk Özdağ’a daha önce gerçekleştirilen fiili saldırıdan sonra tespit edilen faillerin serbest bırakılması yargının siyasallaştırılması sürecinin ve partimize karşı yürütülen baskıların açık bir göstergesidir.

Bütün bu siyasi ve hukuki baskılar karşısında Gelecek Partisi olarak ülkemizde seçimlerin hukuka uygun olarak yapılması, iktidar değişiminin sandıkta gerçekleşmesi ve ifade özgürlüğünün en geniş şekilde teminat altına alınması için bundan sonra da büyük bir sorumluluk ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyumuza duyururuz.”