Gelecek Partili Selçuk Özdağ: Erdoğan bizi ittifaka çağırdı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AKP'ye yakın üst düzey bir ismin kendisiyle görüşerek Gelecek Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması için girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2022 Cuma, 08:03
Gelecek Partili Selçuk Özdağ: Erdoğan bizi ittifaka çağırdı
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, KRT TV’de Çiğdem Akdemir'in sunduğu Söz Meclisi programında gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, anayasanın ilişkili maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için erken seçim olması gerektiğini belirtti.

Özdağ, yaklaşan seçimler dolayısıyla Cumhur İttifakı'nda yeni arayışların ortaya çıktığını ifade ederek, çeşitli muhalefet partilerinin Cumhur İttifakı'na davet edilmesine yönelik girişimlerin olduğunu söyledi.

'ÖNEMLİ BİR KİŞİYLE BANA MESAJ GÖNDERDİLER'

Özdağ, AKP dışından üst düzey bir isim tarafından görüşmek üzere davet aldığını ve davet edilen yerde görüşmeye katıldığını söyledi. Özdağ, görüşmede Gelecek Partisi'ne Cumhur İttifakı ile bir olma yönünde mesaj verildiğini dile getirdi.

Söz konusu mesajın Erdoğan'ın talimatıyla gönderildiğini öne süren Özdağ, kendisinin ve partisinin bu yöndeki girişimlere kapalı olduğunu ifade ettiğini söyledi.


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