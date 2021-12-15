Gelecek Partili Selçuk Özdağ canlı yayında açıklayıp erken seçim için tarih verdi
Gelecek Partili Selçuk Özdağ, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin görülmesinden erken seçim kararı çıktığını iddia etti. Özdağ, seçim tarihini de açıkladı.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, TELE1'de ekranlarında yayınlanan programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ekonomik krizin sebebini iktidar olarak belirleyen Özdağ erken seçim tartışmalarında yeni bir iddiada ortaya attı.
Özdağ, “Geçen aylarda Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin görüşmesinde 19 Haziran’da seçim kararı aldılar. Benim tahminimce ve aldığımız duyumlarca da bu şekilde. Türkiye’de bir baskın seçim olacak” ifadelerini kullandı.
“128 MİLYAR DOLARI UNUTTURMAMALIYIZ”
Ekonomik krizin sebeplerini açıklayan Özdağ ise "128 milyar doları ve 6-7 yerden maaş alanları unutturmamalıyız" diyerek krizin sebebi olarak iktidarı gösterdi.
Özdağ, 6 partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmasının sonuca bağlandığını söyleyerek bu hafta içerisinde kamuoyu ile paylaşmak için bir kitapçık yayımlayacağını duyurdu. Yayımlanacak kitapçıkta seçim ve güçlendirilmiş palamenter sistem hakkında soruların yanıtlarının yer alacağını bildiren Özdağ, sistemde nasıl bir ekonomik model izleneceğini de belirtti.
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