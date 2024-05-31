Gelen koku üzerine gerçek ortaya çıktı: Öldüğü bir hafta sonra fark edildi

Elazığ’da bir kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kadının ölümü, evden gelen kötü kokular üzerine komşularının polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 00:40
Gelen koku üzerine gerçek ortaya çıktı: Öldüğü bir hafta sonra fark edildi
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Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Nihal Tuncer’in (66) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından eve girince Tuncer’in cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde Tuncer’in yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı kadının cansız bedeni yapılan savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


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