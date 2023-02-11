Gelen tepkiler sonrası Turkcell'den fatura açıklaması
Müşterilere fatura ödemesiyle ilgili arama yapılması nedeniyle tepki toplayan Turkcell, konuya ilişkin jet hızında bir açıklama yaptı. Turkcell, deprem bölgesindeki vatandaşların faturalarının tahsilatına ilişkin, mağdur olan müşterilerin iletişiminin aksamaması adına ödeme yapılıp yapılmamasından bağımsız olarak hatlarının kapanmayacağını, tahsilat durumuna bakılmayacağını, müşterilerin ücretsiz hat dondurma ve hat iptal taleplerinin karşılanacağını bildirdi.
Türkiye'de meydana gelen depremde operatör şirketleri tepkilerin odağında. Maddi manevi açıdan destek sağlansa da yaşanan iletişim sorunları nedeniyle tüm operatörler sınıfta kaldı.
Ancak iletişim sorununa ek olarak bazı kullanıcılar, fatura ödenmemesi nedeniyle hatlarının kapanacağına dair bilgilendirme araması aldığını belirtti. Bunun üzerinden Turkcell'den jet hızında bir açıklama geldi.
Turkcell'den yapılan açıklamada, "Müşteri hizmetleri tarafından fatura tahsilatıyla ilgili sehven gönderilmiş bilgilendirme için özür dileriz. Mağdur olan müşterilerimizin iletişiminin aksamaması adına ödeme yapılıp yapılmamasından bağımsız olarak hatlarının kapanmayacağını, tahsilat durumuna bakılmayacağını, müşterilerimizin ücretsiz hat dondurma ve hat iptal taleplerinin karşılanacağını belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.
Şirketin depremin ilk gününden bu yana 35 milyon adet acil iletişim paketini aktif ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, bu sayının artarak devam ettiğine dikkat çekildi.
Açıklamada, "Milletçe göğüslediğimiz bu zor günleri en kısa sürede atlatmak adına hiç kimsenin mağdur edilmemesi amacıyla Turkcell ailesi olarak azami gayret göstermeye ve özveriyle çalışmaya devam edeceğiz." denildi.
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