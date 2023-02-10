Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan kimdir?

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 13:52

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 13:52

Türkiye'nin ilk GSM ağı olan Turkcell'in CEO'su merak ediliyor.

MURAT ERKAN KİMDİR?

Murat Erkan, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Profesyonel iş hayatına Toshiba’da başlayan Murat Erkan, Biltam Mühendislikte Uygulama Mühendisi olarak görev aldı, ardından Türkiye’nin ilk “Sistem Mühendisi” olarak Cisco Türkiye’de görev yaptı. Cisco Systems’da Teknoloji, Satış, İş geliştirme ve Kanal yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2006 yılından itibaren Aneltech’de Telekom, Mobil, ICT, savunma sanayi ve endüstriyel ürünler sektörlerine yönelik çözümlerin İş Birim Yöneticiliği görevini sürdüren Murat Erkan Haziran 2008’de Turkcell’e Superonline Genel Müdürü olarak katıldı Aralık 2015-Mart 2019 döneminde Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Murat Erkan, 15 Mart 2019 tarihi itibarıyla Turkcell'in beşinci icra kurulu başkanı olarak vekaleten göreve geldi ve daha sonra resmi olarak görevi devraldı.