Gelibolu’da 2 kişi bağ evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 16.02.2024 - 15:50

Güncelleme: 16.02.2024 - 15:52

Gelibolu ilçesine bağlı Kavaklıtepe köyü Kocaahırlı mevkiinde bağ evinde kalan T.A. ve A.Ç. ölü bulundu.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde T.A. ve A.Ç’nin öldüğünü tespit etti.

T.A. ve A.Ç’nin piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendiği ileri sürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.