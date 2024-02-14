Çanakkale'de tarım arazileri su altında kaldı!

Çanakkale'deki bazı tarım arazilerinde, Karamenderes Çayı'nın debisinin yükselmesinden kaynaklanan su baskınının etkisi sürüyor.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:31
Çanakkale'de tarım arazileri su altında kaldı!
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Troia Antik Kenti yakınındaki Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale mevkilerinde dün kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan taşkının ardından arpa ve buğday ekili arazilerde zarar oluştu.

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Jandarma ekipleri güvenlik nedeniyle dere yatağındaki Kalafat-Yeniköy yolunu emniyet şeridi çekerek ulaşıma kapattı.

Kuvvetli yağıştan debisi yükselen çay ile taşkından etkilenen buğday ve arpa ekili tarlalar, dronla görüntülendi.

Kalafat Köyü Muhtarı Alaattin Şen, yaptığı açıklamada, bölgede taşkının etkisinin sürdüğünü söyledi.

Şen, bundan sonra taşkınların yaşanmaması ve arazilerinin olumsuz etkilenmemesi için çayın temizlenmesini istediklerini söyledi.


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