Gelin almaya geldi hayatının şokuyla karşılaştı: Damada yangın tüplü müdahale
Bursa’da damat adayı, gelin almak için geldiği evde kız tarafının yakınları tarafından yangın tüpü ve boyalarla karşılandı. Tozu dumana katan gelinin yakınları damadı geldiğine bin pişman ederken, o anlar kameraya yansıdı.
Bursa Merkez, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde dünya evine girmek için gelinin kapısına gelen damadın başına gelmeyenler kalmadı.
Kız tarafının yakınları tarafından hazırlanan boyalar damat kapıya gelince başından aşağı döküldü. Yangın tüpünü damada sıkan kız tarafı, tozu dumana kattı. Damadın çaresiz halleri kameraya yansırken, bazı vatandaşlar olanlara akıl sır erdiremedi.
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