Gelin 'alma' sırasında şoke eden olay! Damat bin pişman oldu

Bursa'da gelini evinden almaya gelen damat, kız tarafının sıra dışı karşılamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Gelinin yakınları, damadı geldiğine bin pişman etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 11:33
Gelin 'alma' sırasında şoke eden olay! Damat bin pişman oldu
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Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde dünya evine girmek için gelinin kapısına gelen damadın başına gelmeyenler kalmadı.  Kız tarafının yakınları tarafından hazırlanan boyalar damat kapıya gelince başından aşağı döküldü.

Yangın tüpünü damada sıkan kız tarafı, tozu dumana kattı. 

Damadın çaresiz halleri kameraya yansırken, bazı sosyal medyada bazı kullanıcılar olanlara akıl sır erdiremedi.


Bursa düğün

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