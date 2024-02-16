Gelin arabasının karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düğün dönüşü gelin arabasının karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 09:15
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E.E. idaresindeki gelin arabası olarak süslenen 38 EN 012 plakalı otomobil, Sivas Bulvarı'nda, H.D'nin kullandığı 38 ADZ 597 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan, gelin ve damadın içinde bulunmadığı 38 EN 012 plakalı araç, tramvay yoluna girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçlardaki 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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