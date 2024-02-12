Kayserispor'dan hakem sözleri: 'Türkiye'de ilk defa...'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 0-0 biten Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 22:38
Kayserispor'dan hakem sözleri: 'Türkiye'de ilk defa...'
Abone Ol google-news

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş maçının ardından konuştu. 

Hakem yönetimini öven Ali Çamlı, "Altla üst diye bir şey kalmadı. 2 takım koptu gitti. Ondan sonra her takım için alınan puanların değeri var. Beni bugün mutlu eden şey, herhalde Türkiye'de ilk defa hakem konuşulmayacak. Çok temiz bir maç yönetti. Tebrik ediyorum hakem arkadaşları, helal olsun. Zaten maçların böyle olması lazım. Bazı seyircilerimiz Onur'a tepki göstermek istediler, duygusal bakıyorlar. Onur bize hizmet etti, para kazandırdı. Onun için söyleyecek bir şey yok. Kayseri'ye yakışır şekilde davranalım" dedi.

"KAYSERİSPOR DAHA İYİ OLACAK"

Takıma inandığını söyleyen Çamlı, "Bundan sonrası Kayserispor açısından çok iyi olacak. Biz yukarıya nasıl gidebilirizin hesabını yapıyoruz. Bunu başarak teknik heyet ve sporcular da var. Kayserispor daha iyi olacak. Başakşehir maçına hazırlanacağız. Beraberliğe çok sevinemedik. İyi top oynadık. İki takım oyuncularını tebrik ediyorum. Bundan sonra hem Kayserispor hem de Beşiktaş'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNE GÜVENİMİZ TAM"

Teknik direktör Burak Yılmaz'a güveninin tam olduğunu söyleyen Çamlı, "Çocuk önce emekliyor, sonra yürüyor. Sonra da koşuyor. Burak Hoca da önce yenilmesin, sonra kazanmaya başlar. Burak Yılmaz gibi bir milli futbolcuyu, dünyanın tanıdığı birini buraya getirmekten dolayı mutluyum. İnşallah futbolculuk gibi hocalık kariyeri de büyük olacak. Kendisine güvenimiz tam" sözlerini sarf etti.


Ali Çamlı haberleri kayserispor haberleri beşiktaş haberleri

İlgili Haberler

Gol sesi çıkmadı: Beşiktaş, Kayseri'den 1 puanla döndü! Kayserispor 0-0 Beşiktaş

Gol sesi çıkmadı: Beşiktaş, Kayseri'den 1 puanla döndü! Kayserispor 0-0 Beşiktaş
Beşiktaş'ta 10 eksik: Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ta 10 eksik: Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu!
Kayserispor maçı öncesi... Tayfur Bingöl'den Beşiktaş'a kötü haber!

Kayserispor maçı öncesi... Tayfur Bingöl'den Beşiktaş'a kötü haber!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir

Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir
Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!

Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!
Son dakika... Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

Son dakika... Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Legia Varşova’dan Beşiktaş’a yalanlama: ‘Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş’

Legia Varşova’dan Beşiktaş’a yalanlama: ‘Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş’
AKP'de İstanbul alarmı

AKP'de İstanbul alarmı
Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu

Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu
Son dakika... Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklinin ek zammı yükseltildi

Son dakika... Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklinin ek zammı yükseltildi
Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı

Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı
Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!

Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!
Televizyonda görünce şaşırmayın! Bu değişikliğe dikkat…

Televizyonda görünce şaşırmayın! Bu değişikliğe dikkat…
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Saat verildi... Artarak devam edecek

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Saat verildi... Artarak devam edecek
Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?