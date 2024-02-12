Kayserispor'dan hakem sözleri: 'Türkiye'de ilk defa...'

Yayınlanma: 12.02.2024 - 22:38

Güncelleme: 12.02.2024 - 22:41

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Hakem yönetimini öven Ali Çamlı, "Altla üst diye bir şey kalmadı. 2 takım koptu gitti. Ondan sonra her takım için alınan puanların değeri var. Beni bugün mutlu eden şey, herhalde Türkiye'de ilk defa hakem konuşulmayacak. Çok temiz bir maç yönetti. Tebrik ediyorum hakem arkadaşları, helal olsun. Zaten maçların böyle olması lazım. Bazı seyircilerimiz Onur'a tepki göstermek istediler, duygusal bakıyorlar. Onur bize hizmet etti, para kazandırdı. Onun için söyleyecek bir şey yok. Kayseri'ye yakışır şekilde davranalım" dedi.

"KAYSERİSPOR DAHA İYİ OLACAK"

Takıma inandığını söyleyen Çamlı, "Bundan sonrası Kayserispor açısından çok iyi olacak. Biz yukarıya nasıl gidebilirizin hesabını yapıyoruz. Bunu başarak teknik heyet ve sporcular da var. Kayserispor daha iyi olacak. Başakşehir maçına hazırlanacağız. Beraberliğe çok sevinemedik. İyi top oynadık. İki takım oyuncularını tebrik ediyorum. Bundan sonra hem Kayserispor hem de Beşiktaş'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNE GÜVENİMİZ TAM"

Teknik direktör Burak Yılmaz'a güveninin tam olduğunu söyleyen Çamlı, "Çocuk önce emekliyor, sonra yürüyor. Sonra da koşuyor. Burak Hoca da önce yenilmesin, sonra kazanmaya başlar. Burak Yılmaz gibi bir milli futbolcuyu, dünyanın tanıdığı birini buraya getirmekten dolayı mutluyum. İnşallah futbolculuk gibi hocalık kariyeri de büyük olacak. Kendisine güvenimiz tam" sözlerini sarf etti.