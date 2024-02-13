Spor yazarları Kayserispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Sahada iki Yunanistan vardı'

Yayınlanma: 13.02.2024 - 09:40

Güncelleme: 13.02.2024 - 09:40

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Adnan Dinçer: "Beşiktaş’ın yeni transfer ettiği genç 10 numarası Muçi’nin gayreti yetmedi. Ama bu futbolcunun kumaşı iyi. Oyunda tempo olmayınca bir sürelik hareket futbolcuyu da yoruyor. Özet olarak Kayserispor ve Beşiktaş için geleceği düşünmek kalıyor diyebiliriz. Beşiktaş’ın ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri de beklenen golü getirmedi, iki takımın boyu çok uzadı, taktiksel sadakat kalmadı. Bozuk zemin için diyecek çok şey var ama sütunlarımız yetmez!" (Cumhuriyet)

''YUNANİSTAN'LA YUNANİSTAN OYNADI''

Uğur Meleke: ''Topraktepe ile Hatay’ı 2-1, Rize’yi 4-0 yenen, yine Serdar Hoca etkisinde Karagümrük’ü 3-0’la geçen takım Santos’la nasıl böyle bambaşka bir felsefeye büründü? Bu sorunun yanıtı Santos’un CV’sinde gizli. Yıldızlar topluluğu Portekiz’i bile tutuculaştıran, ilk 15 maçta 9 kez 1-0’lık skorlar alan bir teknik adam Santos. Yunanistan’la da 49 maçın 29’unu 0-0, 1-0 ve 1-1 bitirmiş. Beşiktaş’ı da yavaş yavaş Yunanistan’a benzetiyor zaten. Gerçi dünkü maç özelinde sahada bir değil, iki tane Yunanistan olduğunu da söyleyebiliriz.'' (Hürriyet)

Attila Gökçe: ''Kayseri’de “kırık dökük” bir maç izledik… Ev sahibi takımın teknik patronu Burak Yılmaz, biliyorsunuz, kalp kırıklığıyla ayrılmıştı Beşiktaş’tan. Günün öteki olayı da Fernando Santos’un yarattığı “hayal kırıklığı” oldu. Portekizli Hoca’dan beklediğimiz dokunuşu yine göremedik. Maça iki yeni, Worrall ve Ernest Muçi ile başlayan, sonradan Al Musrati’yi de oyuna alan Santos, yenileri de eldekileri de taktik bütünlük içinde yeni bir heyecanla oynatamadı. Bu arada kanatlardaki Muleka ve Cenk Tosun, genç santrfor Semih Kılıçsoy da bekleneni veremediler. Bireysel olarak zaman zaman Muçi ve Worrall kalitelerini ortaya koyan ustalıklar sergilediler. Doğal olarak yenilerin ilk maçlarında daha fazlasını vermesi de beklenemezdi.'' (Milliyet)

''SANTOS EN KÖTÜ ŞEKİLDE KULLANDI''



Sinan Vardar: ''Fernando Santos ilk yarıda sağ kanatta görev verdiği Muci'yi asıl mevkii olan sol tarafa aldı. Muci'nin kalitesi belli. Kaleyi gördüğü anda şut atma isteği var. İlerleyen maçlarda birçok golünü izleyeceğiz. İlk maçına göre fazla etkin olmasa da yaptığı çok şık hareketlerle iyi bir futbolcu olduğu gösterdi. Her maç olduğu gibi defansın sigortası yine Necip'ti. Son dakikalarda iyi bir mücadele gösteren Kayserispor'un birkaç tehlikeli atağı kaleci Mert Günok'un ve Beşiktaş defansının gayretiyle önlendi. Sonuçta istenilen gol sesi bir türlü gelmedi ve beraberlik maçın hakkı oldu.'' (Fotomaç)

Turgay Demir: ''Beşiktaşlılar mutlu olabilirler artık çok iyi bir oyuncuları var. Arnavut genç adam çok özel bir yetenek. Santos onu dün en kötü şekilde kullanmak için elinden geleni yaptı ama buna rağmen Muçi her fırsatta kendini gösterdi. Santos gerçeği görüp Semih ve Muçi'yi önlü arkalı oynatıp kanatlara da iki hızlı oyuncu koyduğu zaman Beşiktaş'ın çok iyi bir hücum hattı olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Yenilerle devam edelim… Worrall tipik bir kesici, havadan iyi ama ayakları için aynı şeyi söylemek zor. Topla fazla oynamazsa kendisi için de, Beşiktaş için de iyi olur. Rakibin en öndeki oyuncusuna göre kimi zaman Worral oynar, kimi zaman Coleley. Bana göre durum bu.'' (Fotomaç)

''MESSI, SUAREZ, RONALDO ZORLANIR''



Ali Gültiken: ''Golcü oyuncuyu bulmak her zaman önemlidir. Bulduğun futbolcuyu da kaleye en yakın bölgede oynatmak daha da öneml-i dir. Santos bu tür bir oyuncuyu ısrarla neden bu kadar uzakta konumlandırıyor bunu da anlamak mümkün değil. Muçi ilk maçı olmasına rağmen topla buluştuğu zaman dikine oynayan, adam eksiltebilen, şut atabilen bir oyuncu olarak Beşiktaş camiasında olumlu bir beklenti oluşturdu. Adaptasyonu çabuk olacak gibi görünüyor. Worrall ve Al-Musrati'nin de katkılarıyla Beşiktaş biraz daha takım kalitesini artıracak gibi görünüyor. Transfer süreci bitti, bundan sonra sorumluluk Santos'ta.'' (Sabah)

İlker Yağcıoğlu: ''Ortada Amartey, Gedson ve Muleka bekler Zaynutdinov ve Onur. İleride Messi, Suarez ve Ronaldo olsa gol atmakta zorlanır." (TRT SPOR)

''TRANSFERLER SINIFI GEÇTİ''

Mehmet Özdilek: "Al-Musrati'yi zaten burada tartışmaya gerek yok kalitesini hepimiz biliyoruz. İlk maç özelinde yapılan 3 transferinde sınıfı geçtiğini söyleyebiliriz." (TRT SPOR)