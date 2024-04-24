Gelin konvoyunda kaza: 7 yaralı
Şanlıurfa’da gelin konvoyunun da karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 ADN 561 plakalı otomobil ile 06 ZVL 75 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazaya gelin arabasıyla birlikte konvoy da karıştı. Meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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