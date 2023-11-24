Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı, silahlarla ateş açtı: 1 ölü, 4 yaralı
Gaziantep'te sokak düğünü sırasında iddiaya göre gelinin eski eşi ve yakınları silahlarda dehşet saçtı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Gaziantep'te dün gece geç saatlerde ddiaya göre sokak üzerinde yapılan düğünü basan gelinin eski eşi ve yakınları, silahlarla dehşet saçtı.
Saldırganlar, peş peşe silahlarını ateşlerken, düğün sahipleri ve davetliler panik ve korku içerisinde kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, saldırının ardından olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde damadın yakını olduğu öğrenilen Murat Kara'nın (32) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şehitkamil Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemeden sonra saldırıda ölen Kara'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri yaralıların kaldırıldığı Şehitkamil Hastanesinde ve çevresinde güvenlik önlemi alarak, hastaneye giriş çıkışları kontrol altında tuttu. Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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