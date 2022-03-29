KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 10 bin sağlık personelinin KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2022 Salı, 10:10
KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme sonuçları açıklandı
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Binlerce sağlıkçının beklediği beklediği KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sonuçları (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 10 bin personelin atamasının yapıldığını belirtti. 

ÖSYM Başkanı Twitter'dan yaptığı açıklamada atama durumunu öğrenmek isteyenlerin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sonuçlarını kontrol edebileceğini aktardı. 



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