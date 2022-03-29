KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, 10 bin sağlık personelinin KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Binlerce sağlıkçının beklediği beklediği KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sonuçları (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 10 bin personelin atamasının yapıldığını belirtti.
ÖSYM Başkanı Twitter'dan yaptığı açıklamada atama durumunu öğrenmek isteyenlerin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sonuçlarını kontrol edebileceğini aktardı.
15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.@drfahrettinkoca @saglikbakanligi— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) March 29, 2022
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