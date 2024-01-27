Gemi arıza yaptı: Boğaz’da gemi trafiği askıya alındı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nın çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
İstanbul Boğazı'nın çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi için, KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.
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