Gemi arıza yaptı: Boğaz’da gemi trafiği askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nın çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 21:59
Gemi arıza yaptı: Boğaz’da gemi trafiği askıya alındı
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İstanbul Boğazı'nın çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi için, KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.


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