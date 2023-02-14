Gemi ve otobüsler dönüştürülerek deprem bölgesine gönderildi

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 05:57

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem bölgesindeki sorunların başında konaklama geliyor.

Depremzedelerin hayatlarını biraz olsun kolaylaştırabilmek için artık eldeki her araç kullanılmaya başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), her biri 1200 yolcu kapasiteli iki feribotu Hatay’a gönderdi. Osmangazi gemisi bölgeden tahliyeleri sağlamak amacıyla gönderilirken Orhangazi gemisi ise içerisinde oluşturulan yaşam ve barınma alanlarıyla depremzedelere hizmet verecek.

Orhangazi gemisinde üç öğün 1200 kişilik yemek çıkartabilecek mutfak, duş ve tuvaletler, revir ve psikolojik danışma odaları, bir tanker yakıt yer alıyor. Gemi içerisinde afetten etkilenen çocuklar için de oyun alanları oluşturuldu. Gemide mürettebat, sağlık personeli, psikolog, şoför, mutfak personeli, güvenlik personeli ve kreş öğretmeni ile toplam 109 personel afetzedelere destek olacak.

100 YATAK KAPASİTELİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü de 10 körüklü otobüsün koltuk aksamlarını sökerek gezici yatakhaneye çevirdi.

İlk etapta dönüştürülen 4 otobüs Çeşme’den İskenderun Limanı’na hareket edecek Ulusoy 5 RORO gemisine yüklendi. Toplam 10 adet otobüs dönüştürülerek içerisinde sobaların da bulunduğu 100 yatak kapasiteli gezici barınma aracı olarak depremzedelere hizmet verecek.