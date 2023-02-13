İstanbul'a sevk edilen yaralı depremzedelere ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgelerinden İstanbul'a sevk edilen 5 bin 202 hastadan 3 bin 932'sinin taburcu edildiğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkım yaratan depremde İstanbul'a sevk edilen yaralılara ilişkin açıklamada bulundu.
Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören depremzede hastalarımızı ve çocuklarımızı ziyaret ettim. Deprem bölgelerinden İstanbul’a sevk edilen 5 bin 202 hastamızdan, 3 bin 932'si taburcu oldu. Hastalarımıza acil şifa diliyorum."
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzede hastalarımızı ve çocuklarımızı ziyaret ettim.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 13, 2023
Deprem bölgelerinden #İstanbul’a sevk edilen 5.202 hastamızdan;
? 3.932'si taburcu oldu.
Hastalarımıza acil şifa diliyorum. pic.twitter.com/y2lCXpcFvq
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