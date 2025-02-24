Gemiden indirilen sıfır araç, tren yoluna düştü: 1 yaralı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gemiden indirilen sıfır araç, otoparka çekileceği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak tren yoluna düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde özel liman işletmesinin önünde meydana geldi.
İddiaya göre, gemiden indirilen sıfır hafif ticari araç, T.G. tarafından otoparka çekileceği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce demir bariyerleri aştı ardından limanın hemen yakınından geçen tren yoluna düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan T.G. ambulansla hastaneye kaldırılırken araç yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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