Kayseri'de 4 araçlık zincirleme kaza: Soruşturma başlatıldı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi Nalçık Bulvarı’nda meydana gelen kazada 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.
ÇEKİCİYLE KALDIRILDI
İncelemelerin ardından araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan eliyle itti!
- Erdoğan o isimlerin üstünü çizdi!
- MKYK'de yer alan sürpriz isimler dikkat çekti
- Kürşad Zorlu'ya dikkat çeken görevlendirme
- İşte muhalefet listelerinden AKP MKYK'ya geçen vekiller
- Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
- Erdoğan, partisinin kongresinde gözdağı verdi
- Özlem Zengin'den iddialara yanıt!
- 'Veri yok, nerede oldukları da meçhul'
- Gerekçesini canlı yayında anlattı!