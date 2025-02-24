Kayseri'de 4 araçlık zincirleme kaza: Soruşturma başlatıldı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de 4 araçlık zincirleme kaza: Soruşturma başlatıldı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 09:05

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi Nalçık Bulvarı’nda meydana gelen kazada 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

İncelemelerin ardından araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Ambulans #Kayseri

İlgili Haberler

Kayserispor, Jakirovic ile kaybetmiyor!

Kayserispor, Jakirovic ile kaybetmiyor!
Kayserispor'dan Beşiktaş maçı açıklaması!

Kayserispor'dan Beşiktaş maçı açıklaması!
Kayseri mutfağının çok sevilen lezzetiyle sofralarınızı süsleyin: Şebit tarifi

Kayseri mutfağının çok sevilen lezzetiyle sofralarınızı süsleyin: Şebit tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler