Genar'ın sahibi İhsan Aktaş bile sonuca inanamadı: Canlı yayında seçim itirafı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 10:49

Güncelleme: 28.04.2023 - 11:51

14 Mayıs'a sayılı günler kala anket şirketlerinin araştırmaları kamuoyu tarafından merak ediliyor. AKP'ye yakınlığı ile bilinen anket şirketi Genar'ın sahibi İhsan Aktaş, gerçekleştirdikleri son anketin sonuçlarını paylaştı.

A Haber’de açıklamalarda bulunan Aktaş, "Sizin oy verme davranışınızdan bağımsız olarak söyleyiniz. Yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimini kim kazanır?" sorusuna yurttaşların yüzde 51,7'nin Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdiğini söyledi.

Ankette, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 48,3 olarak ölçüldü. Aktaş, "Bir önceki seçime yakın bir şey var. Zaten bu seçimin bıçak sırtında olduğunu birçok araştırma firması söylüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan diğer anket şirketlerinin araştırmalarında Erdoğan'ın güç kaybettiği görülüyor.