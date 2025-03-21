'Genç bir protestocu öldürüldü' iddiasına ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında yer alan bir eylemcinin öldürüldüğüne ilişkin haberlere yönelik açıklama yaptı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yurt genelinde eylemler devam ediyor.
Birçok üniversitede öğrenciler yürüyüş düzenliyor, tepkilerini dile getiriyor. Öğrenciler zaman zaman polis ekipleri tarafından biber gazı müdahalesini uğruyor.
"İDDİA DOĞRU DEĞİL"
Öte yandan, bazı uluslararası basın yayın organlarında "Genç bir protestocunun polis tarafından öldürüldüğü" iddia edildi.
DMM ilgili haberleri alıntıladığı açıklamasında iddiaların doğru olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Bazı uluslararası basın yayın organlarında yer alan, “Genç bir protestocu, polis tarafından öldürüldü” iddiası doğru değildir.
Ülkemizde bazı illerde düzenlenen izinsiz gösterilerde, polis müdahalesi sonucu herhangi bir göstericinin hayatını kaybetmesi söz konusu değildir."
Bazı uluslararası basın yayın organlarında yer alan, “Genç bir protestocu, polis tarafından öldürüldü” iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 21, 2025
Ülkemizde bazı illerde düzenlenen izinsiz gösterilerde, polis müdahalesi sonucu herhangi bir göstericinin hayatını kaybetmesi söz konusu değildir.… pic.twitter.com/6UumrZUQdz
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