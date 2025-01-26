DMM'den 'dul maaşı' iddialarına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'SGK, erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurdu” iddiasının manipülasyon içerdiğini belirtti.

DMM'den 'dul maaşı' iddialarına açıklama
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2025 - 22:20

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'SGK, erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurdu” iddiasına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “SGK, erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurdu” iddiası manipülasyon içermektedir. 2008 öncesi; SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mevzuatında dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme bulunmamaktadır. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı statülerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirttiği koşulları sağlayan dul kadın veya erkek; evlenmemek şartıyla, çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabilmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."



Etiketler: #DMM #dul maaşı #duyurdu

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