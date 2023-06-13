Genç inşaat mühendisi zincirleme kazada hayatını kaybetti!

Antalya Aksu'da 3 aracın karıştığı kazada 26 yaşındaki inşaat mühendisi Yaşar Aydın hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 13.06.2023 - 11:06
Genç inşaat mühendisi zincirleme kazada hayatını kaybetti!
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Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kundu Mahallesi Yaşar Sabutay Bulvarı'nda, gece saatlerinde bir kaza meydana geldi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Edinile bilgiye göre, Dindar Öztürk'ün kullandığı kapalı kasa kamyonet, Mustafa Er'in kullandığı midibüs ile Yaşar Aydın'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Üç aracın karıştığı kazada inşaat mühendisi Yaşar Aydın (26), ağır yaralandı. Diğer sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. 

Sağlık ekipleri tarafında hastaneye kaldırılan Aydın, kurtarılamadı. Aydın'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. 

Aydın'ın cenazesi, Serik ilçesi Burmahancı Mahallesi'nde toprağa verilecek. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 


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