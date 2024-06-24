Genç kadın evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 24.06.2024 - 21:49

Güncelleme: 24.06.2024 - 21:49

Tekirdağ Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 50. Sokaktaki 9 katlı bir binada 34 yaşında bir kadın evinde ölü bulundu. .

Apartmanın 9. Katında yaşayan 34 yaşındaki Bahar Çiftçi’yi 10 gündür arayan site yöneticisi kendisine ulaşamadı.

İTFAİYE EKİPLERİ KİLİTLİ KAPIYI AÇTI

Durum site sakinleri tarafından 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin kapısının arkadan kilitli olduğunu belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından açılan kapı sonrası 10 gündür haber alınamayan Bahar Çiftçi evinde ölü olarak bulundu.

Ev içerisinde yerinde yapılan incelemelerin arından Bahar Çiftçi’nin cesedi otopsiye kaldırılırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.