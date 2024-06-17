Tekirdağ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 17.06.2024 - 20:35
Tekirdağ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Feci kaza, Malkara ilçe merkezinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 59 AHU 225 plakalı motosiklet sürücüsü Alperen K, anayola çıkmaya çalışan Celal Y. idaresindeki 06 BLM 387 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerine yaralıya yapılan ilk müdahalesi ardından ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.


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