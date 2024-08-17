Genç kadına 3 gün boyunca kabusu yaşattı: Kurye yakalandı!

Pendik’te internet üzerinden sipariş veren 3 gün boyunca genç kadını taciz ettiği iddia edilen kurye polis ekiplerince yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 17.08.2024 - 19:41
Genç kadına 3 gün boyunca kabusu yaşattı: Kurye yakalandı!
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Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki D.K. internet üzerinden sipariş verdi. 

Yemeği getiren kurye İ.Ç. (35), siparişi teslim ettikten sonra iddiaya göre 3 gün boyunca genç kızın binasının önünden ayrılmadı. 

Sosyal medyada görüntüleri paylaşan D.K. yetkililerden yardım istedi. Görüntüler üzerine çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kurye İ.Ç.’yi yakalanarak gözaltına alındı. 

Şahsın 11 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Olayla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


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