MSB duyurdu: Taciz ateşinde bir astsubay şehit
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Harekât Bölgesinde açılan taciz ateşi sonucunda piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Harekât Bölgesinde, 7 Ağustos’ta arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı yayımlandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meyve suyunu iade etti, 315 milyon dolar kazandı!
- Ebrar Karakurt’tan AKP trolüne: ‘Kim bu lavuk?'
- MEB'den yaz tatili kararı!
- CHP'den ilk yanıt geldi!
- Hamas'ın yeni lideri belli oldu!
- Çocuğun yakınları da silahla saldırdı!
- Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama
- Ya Erdoğan kimin adayıydı?
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- Adana'da art arda 3 deprem