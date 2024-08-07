MSB duyurdu: Taciz ateşinde bir astsubay şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Harekât Bölgesinde açılan taciz ateşi sonucunda piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2024 - 13:00
MSB duyurdu: Taciz ateşinde bir astsubay şehit
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Harekât Bölgesinde, 7 Ağustos’ta arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı yayımlandı.


  



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