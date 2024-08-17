Hayvana 'cinsel tacizde' bulunduğu öne sürüldü: Ormanda boynuzlanırken görüldü!

Yayınlanma: 17.08.2024 - 17:39

Güncelleme: 17.08.2024 - 17:39

Tayland'da bir Rus turistin, hayvana “cinsel tacizde bulunmaya çalıştığı” iddiasıyla bir inek tarafından boynuzlandığı ihbarı üzerine polis çağrıldı.

Fotoğraflarda, Tayland'ın Surat Thani eyaletinde ineğin, kendini korumak için 26 yaşındaki Evgenii Kuvshinov'u boynuzlamaya çalıştığı görüldü.

Kuvshinov'un, yardım çığlıklarını duyan yerel halk, polis gelene kadar bölgede kaldı.

Polis, adamın hayvana cinsel istismarda bulunmaya çalıştığını tahmin ediyor.

A Russian tourist tried to rape a cow in Thailand, but she gored him.

26-year-old guy undressed and tried to take possession of a cow tied to a fence, but he failed - the animal pinned the zoophile to the ground and gored him.#???????? #?????????? #RusskiyMir pic.twitter.com/Oo7LJCKkiB — Beautiful Russia (@BeRuzzia) August 17, 2024

Tahta bir direğe bağlı olan ineğin, 35 yaşındaki adamı defalarca boynuzladığı ileri sürüldü.

Hayvanı sakinleştirmek için olay yerine ineğin sahibini çağıran polis, adamın gözle görülür bir yarası ya da beresi olmadığını açıkladı.

Hastaneye kaldırılan adamın, tıbbi muayene ve tedaviyi reddederek hastaneden hızla ayrıldığı bildirildi.

Bir görgü tanığı, yerel basına yaptığı açıklamada adamın ormana girmeden önce motosikletinin lastiği patladığı için olay yerinde durduğunu söyledi.

Polis, Rus turistin uyuşturucu ya da alkolün etkisi altında olabileceğini düşünerek, ineği taciz etmeye çalıştığını düşünüyor.

İNGİLTERE'DE DE BENZER BİR OLAY YAŞANDI

Geçtiğimiz yıl İngiltere'de bir kişinin, “bir inekle cinsel ilişkiye girdiği” tespit edilerek, 10 yıl süreyle hayvan sahibi olması yasaklanmıştı.

Liam Brown adlı kişinin “bir inekle cinsel ilişkiye girerken” pantolonu inik bir şekilde uygunsuz bir pozisyonda bulunduğu belirtildi.

25 yaşındaki Brown , çiftliğin başka bir bölümüne atlayarak öfkeli çiftlik sahibinden kaçmaya çalışırken, diğer ineklerin kendisine saldırması sonucu yaralanmıştı.

Brown, daha sonra “canlı bir hayvanla cinsel ilişkiye girmek ve koruma altındaki bir hayvana gereksiz yere acı çektirmekle” suçlandı.