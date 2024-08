Hayvana 'cinsel tacizde' bulunduğu öne sürüldü: Ormanda boynuzlanırken görüldü!

Tayland'da bir Rus turistin, hayvana “cinsel tacizde bulunmaya çalıştığı” iddiasıyla bir inek tarafından boynuzlandığı ihbarı üzerine polis çağrıldı.

Fotoğraflarda, Tayland'ın Surat Thani eyaletinde ineğin, kendini korumak için 26 yaşındaki Evgenii Kuvshinov'u boynuzlamaya çalıştığı görüldü.

Kuvshinov'un, yardım çığlıklarını duyan yerel halk, polis gelene kadar bölgede kaldı.

Polis, adamın hayvana cinsel istismarda bulunmaya çalıştığını tahmin ediyor.

A Russian tourist tried to rape a cow in Thailand, but she gored him.

26-year-old guy undressed and tried to take possession of a cow tied to a fence, but he failed - the animal pinned the zoophile to the ground and gored him.#???????? #?????????? #RusskiyMir pic.twitter.com/Oo7LJCKkiB