Genç kadının ölümüne neden olan kamyon sürücüsü tutuklandı

Yayınlanma: 23.01.2025 - 17:31

Güncelleme: 23.01.2025 - 17:55

Kepez ilçesi Varsak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda Şahin K. yönetimindeki gübre taşıyan kamyon, kavşakta yeşil ışıkta geçen Gülşen Saygın’ın kullandığı otomobile çarptı. Önüne aldığı otomobili metrelerce sürükleyen kamyon, yol kenarında park halindeki halk otobüsüne çarptıktan sonra sürüklediği aracın üzerine devrildi.

Kazada araçta sıkışan Gülşen Saygın, itfaiye ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayı gören Suna Keser, “Kamyon karşıdan aşırı derecede hızlı geliyordu. Bayan kırmızı ışıkta yeşil ışığın yanmasını bekliyordu. Yeşilin yanması ile bayan hareket etti ama kamyon aşırı hızlı geldiği için aracı sürükleyerek durağa kadar götürdü. Bayanın oturduğu kapıdan çarptığı için çok zor şartlarda çıkardılar. Hemen biz de yardıma gittik. Ambulansa bindirilene kadar yaşıyordu. Ama hastanede vefat etmiş. Çok sürükledi, sanki deprem oluyormuş gibi sürükledi” dedi



Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Şahin K. adliyeye sevk edildi. Şahin K.’nin polisteki ilk ifadesinde kamyonun freninin patladığını ve duramadığını söyledi Savcılık ifadesinin ardından taksirle ölüme sebebiyet vermekten hakim karşısına çıkan Şahin K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.